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Son dakika haber: ' 'de Türk askerinin ne işi var' diyenlere Malatyalı 'den tokat gibi sözler

'de rejim güçlerinin kalleş saldırısı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için 83 Milyon birleşti. 'da pazarda çekilen görüntü ise dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde pazara giden 'ye "Sen de Suriye'ye gider misin?", "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" soruları yöneltildi. Fatma Teyze'nin verdiği cevaplar ise izleyenleri duygulandırdı. O anlar ekranlara işte böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:22 ABONE OL
Son dakika haber: 'Suriye İdlib'de Türk askerinin ne işi var' diyenlere Malatyalı Fatma Teyze'den tokat gibi sözler

Malatya'da pazarda çekilen görüntü dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde pazara giden Fatma Teyze'ye "Sen de Suriye'ye gider misin?", "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" soruları yöneltildi. "Bahar Kalkanı Harekatı" ile ilgili konuşma dikkat çekti.

Son dakika: 'Suriye İdlib'de Türk askerinin ne işi var' diyenlere Malatyalı Fatma Teyze'den tokat gibi sözler | Video

"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR?"

Görüntülerde kendisine yöneltilen "Sen de Suriye'ye gider misin?" sorusuna cevap veren Fatma Teyze, "Yahu giderim. Oğlum giderim iki tane yaralının yarasını sararım. Bu devlet bizim devlet bu millet bizim millet bu vatan kanlarımızla canlarımızla bu vatanı kurtardık." ifadelerini kullanıyor. Ardından görüntüleri çeken kişinin "Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna cevap veren Fatma Teyze, "Nasıl ne işimiz var? Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş evimizin içerisine. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler paylaştılar." dedi.

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Son dakika haber: 'Suriye İdlib'de Türk askerinin ne işi var' diyenlere Malatyalı Fatma Teyze'den tokat gibi sözler
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