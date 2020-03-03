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haberi... Akıncılar filo İdlib’de Esad rejiminin kalleş planına geçit vermedi...

İdlib'den gelmeye devam ediyor… Esad rejim güçlerinin hava saldırısında 34 askerimiz şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri anında harekete geçerek rejime ağır darbe vurdu. Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü. Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detaylarına SABAH ulaştı. İşte operasyonun detayları...

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Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:03 ABONE OL
Son dakika haberi... Akıncılar filo İdlib’de Esad rejiminin kalleş planına geçit vermedi...

haberi: Zalim Esad rejimine ağır darbe vuruluyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejime ait 2 uçak da düşürüldü. Esad rejimine ait SU-24 model uçakların düşürüldüğü operasyonun detayları da ortaya çıktı.

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Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detaylarına SABAH ulaştı. SU-24 model rejim uçaklarının 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya benzer şekilde birliklere doğru yönelmesiyle İncirlik'ten kalkan uzun mesafedeki hedefleri görebilme kabiliyetine sahip radar ve Amraam füzeleriyle donatılan "Akıncılar" filoya ait iki F-16 tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Uçakların düşürülmesiyle Türk askerine yapılacak saldırının önlendiği öğrenildi.

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Son dakika haberi... Akıncılar filo İdlib’de Esad rejiminin kalleş planına geçit vermedi...
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