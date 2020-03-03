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Son dakika: Külliye'de kritik toplantı! Erdoğan başkanlığında toplandı

, Başkan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 18:24 ABONE OL
Son dakika: Külliye'de kritik toplantı! Sağlık Politikaları Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve Kurul üyeleri katıldı.

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Son dakika: Külliye'de kritik toplantı! Sağlık Politikaları Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı
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