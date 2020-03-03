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! muhabirinden 'mültecileri zorla getiriyorsunuz' yalanı! Canlı yayında tokat gibi yanıt...

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan peş peşe haberleri geliyor! 27 Şubat gecesi Suriye'nin İdlib kentinde konuşlu bulunan Türk askerlerine yönelik düzenlenen alçak saldırı sonrası Türkiye, ülkedeki sığınmacıların Avrupa'ya gidebilmesi için sınır kapılarını açtı. Haberi duyan sığınmacılar akın akın 'ye, İzmir'e ve Çanakkale'ye koştu. Yüz binlerce mülteci Edirne üzerinden Yunanistan ve 'a geçmek isterken, Yunanistan'ın mültecilere karşı insanlık dışı saldırıları yürekleri sızlattı. Yunanistan yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutmaya kalkarken, Batı medyası da benzer bir tutum sergiliyor. Batı medyasının iftiralarının son örneği bugün yaşandı. Skytv muhabiri mültecilerin zorla sınıra getirildiğini iddia etti. Muhabire tokat gibi yanıt sığınmacıdan geldi, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:22 ABONE OL
SON DAKİKA! SKY TV muhabirinden 'mültecileri zorla getiriyorsunuz' yalanı! Canlı yayında tokat gibi yanıt...

Türkiye'nin sınır kapılarını açma, denetimleri kaldırma kararı sonrası mülteciler akın akın Pazarkule Sınır Kapısı'na koştu. Yunanistan mültecilerin geçişine izin vermezken, insanlık dışı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda 3 mülteci hayatını kaybetti, birçok mülteci yaralandı. Bazı mülteciler Meriç ve adalar üzerinden Yunanistan'a geçmeyi başardı, yakalananlar ise büyük şiddetle karşılaştı. Yunanistan, Türkiye'nin mültecileri sınıra zorla götürdüğü yalanını ortaya atarken, Batı medyasından da benzer açıklamalar geldi. İftira nitelikli haberlerin sonuncusu bugün Edirne'de yaşandı. Sky TV muhabiri mültecilerin zorla sınıra getirildiğini söylerken, sığınmacıdan tokat gibi yanıt geldi.

Son dakika: Yunanistan sınırında SKY News Muhabiri'nden kalleş provokasyon | Video

SKY TV muhabiri, "Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi" diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'u, provoke etmeye çalıştı.

"SENİ ZORLA MI GETİRDİLER?"

Malkoç'un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam İngiliz gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir mülteciyi tesadüfen yoldan çevirerek, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sordu.

Afgan genç, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi.

"TÜRKİYE'NİN 3 MİLYON MÜLTECİYİ BARINDIRMASI SİZİN İÇİN ACIMASIZLIK MI?"

Kara propagandayı yapan kişi Türkiye'nin mültecilere acımasız davrandığı iddiasında bulundu. A NEWS spikeri Jaffar Hashain ise çirkin itama yanıt olarak; "Yunanistan sığınma taleplerinizi askıya alsın. Bu uluslararası bir ihlaldir. Sizse Türk otoritesinin size acımasız davrandığını söylüyorsunuz. Dürüst olalım. Onların yaptığı gerçek anlamıyla acımasızlık mı? 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Bu sizin gözünüzde insanlık dışı mı?" dedi.

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SON DAKİKA! SKY TV muhabirinden 'mültecileri zorla getiriyorsunuz' yalanı! Canlı yayında tokat gibi yanıt...
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