Tansu Çiller'den tarihi çıkış! Orada olmazsak çok bedel öderiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 'Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması'nın 85'inci yıl dönümü vesilesiyle 2'nci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) özel oturum gerçekleştirildi.

Eski Başbakan Tansu Çiller'den 'İdlib'de ne yapıyoruz?' diyenlere tarihi cevap | Video

1993-1996 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı olan Tansu Çiller, "Bugün de en çok ihtiyaç duyduğumuz ruh Çanakkale ruhudur. 1934 yılındaki kadınlarımızın haklarına kavuşmasını kutluyoruz. Kadınlarımız tebaa olmaktan çıkıp, eşit vatandaş oldular. Biz bunu Fransa'dan 10, İsviçre'den 40 yıl önce yaptık. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nın da komutanı Büyük Atatürk'ü saygıyla, şükranla anıyorum. Bu ülke aranızdan bir kardeşinizi kadın başbakan olarak çıkardı. Bu benim için bir onurdu. Türk kadınını temsil etmekten büyük onur duydum. O zamanlar da zor günlerdi, hayat imtihanlarla dolu. O günlerde Doğu ve Güneydoğu'muz yangın yeriydi. Trenler işlemiyor, otobüsler gitmiyordu. Okullar kapalıydı, okuma yazma bilmeyen çocuklarımız vardı.Partilerin merkezleri, gazetelerin dağıtım büroları kapalıydı. Böyle bir ortamda Türkiye'de ekonomik kriz kapıya dayanmış ve Sovyetler Birliği dağılmıştı. Bütün bunların içerisinde kimileri yazdı, 'Bir kadın Başbakan terörle mücadeleyi nasıl yapacak' diye. Ama bilmedikleri bir şey vardı, her kadın vatan, millet söz konusu olduğunda cesur yürektirler. Bu şekilde yola çıktık ve 'Terör ya bitecek ya bitecek' dedik. İçeride büyük bir mücadele oldu. O başarıyı taçlandıran, terör meselesinin gündemden düşmesini sağlayan yurt dışı operasyonları olmuştur.'İdlip'te ne yapıyoruz' diye soranlar var. O mücadele olmazsa daha çok bedel öderiz. Bugün istenenler son derece doğru ve yerindedir. Benim dönemimde de oldu. Bu defa batıda başladılar. Kardak'ta karasularımıza el koydular. O zaman da dedik ki, 'O asker gidecek, o bayrak inecek'. O asker gitti, o bayrak 48 saat içinde indi. Uyanık olmalıyız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın vatandaşları için yaptığı çalışmalara da ayrı bir parantez açan Çiller, Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. 'Haydi Kızlar Okula' , 'Sıfır Atık Projesi' gibi faaliyetleri ileten Çiller, Diyarbakır'da bulunan annelere de seslenendi. Eski Başbakan Çiller, "Diyarbakırlı kadınlara seslenmek istiyorum. Onlar, evlatları ve vatan için nöbet tutuyorlar. Bekleyenlerin umudunu paylaşıyoruz.Bütün Diyarbakırlı ve Doğulu kadınlarımıza sevgi ve saygımızı yolluyoruz. Hatırlatmak isterim, Kıbrıs'ta belki unutuldu ama 1963 Aralık ayında vahşice öldürülen kadınlar ve bebeklerimiz, bütün onlarla birlikte kavrulan milletimiz için biz Kıbrıs'a gittik. Bosna Hersek'e de gitmiştik. Ateş altında inmiştik. Kadınlar gözümüzün önünde öldürülüyordu. Bütün katledilen kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu."Vatan söz konusu olduğunda, Türk kadını her zaman en ön safta yerini almıştır"