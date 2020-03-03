Umreden dönen Türk yolcular, sağlık taramasından geçirildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan'ın Umre seferlerinin durdurmasının ardından Türk yolcular da yurda dönmeye başladı. Boş olarak Suudi Arabistan'a giden Türk Hava Yolları uçakları, Türk yolcuları İstanbul'a getirdi.

Uçağın kapısında yolculara tarama yapıldı



Kutsal topraklardan Türk Hava Yolları uçakları ile İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşlar için uçakta başlayan sağlık kontrolleri, havalimanında da sürdü. Uçağın kapısında Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan yolcular, taramadan geçirildi. Yolculara tek tek sorular soran Sağlık Bakanlığı ekipleri, tüm yolcuları termal kameradan geçirerek ve ateşlerini ölçerek yurda girişini sağladı.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Aykut Yener Kavak uygulamayla ilgili bilgiler vererek, "Suudi Arabistan'ın Umre seferlerini durdurması sebebiyle yoğun dönüşler başladı. 29 Şubat'tan beri günde 15-20 arasında uçuş geliyor. Biz umre uçuşlarında vatandaşlarımızı kapıda karşılıyoruz. Onlara broşür ve maske dağıtıyoruz. Detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Doktor arkadaşlarımız ateşlerini ve semptomları sorguluyor. Arkadaşlarımız muayene bitince iletişim bilgilerini alıyor. Kayıtlar tutulduktan sonra yolcularımızı termal taramadan geçirerek pasaporta yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Uçaktan inen yolcular ise Suudi Arabistan'da herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, uçuş sırasında başlayan sağlık taraması ve muayene uygulamalarından memnun olduklarını anlattı.



THY UÇAKLARI BOŞ GİDİP DOLU DÖNÜYOR

Türk Hava Yolları Koronavirüs'ün Suudi Arabistan'da görülmesinin ardından bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu. Uçuşların durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları sadece Umre ziyareti için Kutsal topraklara giden vatandaşları getireceğini açıkladı. Uçuşların iptal edilmesinden önce Umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşlarını getirmek için giden uçaklar, İstanbul'dan yolcu almayarak boş kalkıyor. Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşlarını alarak Türkiye'ye dönüyor.

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