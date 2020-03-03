‘Yapabileceğimizin sınırı var’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esed rejimi saldırıları nedeniyle Suriye'den kaçanlarla ilgili Avrupa ülkelerinin "Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu" yaklaşımı içinde olduklarını, Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı olduğunu söyledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de, düzensiz göçmenlerle ilgili haberde görüşlerine yer verilen Kalın, krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı. Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: 'Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu.' Biz elimizden gelenin en iyisini elimizdeki imkânlarla yapmaya çalışacağız. Ancak yapabileceğimizin bir sınırı var" ifadesini kullandı.