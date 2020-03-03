Yerli sistemler katillerin kabusu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin masada yürüttüğü güçlü diplomasinin temelini sahadaki yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin operasyon başarısı oluşturuyor. Son 17 yılda savunma sanayinde şaha kalkan Türkiye, Bahar Kalkanı operasyonunda da yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle destan yazıyor. PKK/YPG'yi mağaralarına hapseden SİHA'lar rejim unsurlarının da kabusu oldu. Bahar Kalkanı, Dünya'nın aynı anda en çok SİHA kullanılan harekâtı oldu. GPS olmayan ortamda da yön bulabilen yerli İHA'lar yakında faaliyete geçerek TSK'nın gücüne güç katacak. ASELSAN'ın geliştirdiği Koral Elektronik radar sistemlerini karıştırarak SİHA operasyonları için Esad güçlerini kör ederken, TASMUS birliklerin haber alma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bora füzeleri Bahar Kalkanı'nın gözdesi. Akıllı mühimmat ATOM ve FIRTINA obüsleri ordunun kabiliyet gücünü artırıyor. 120 km menzilli Kaplan füzeleri ise Bahar Kalkanı'nda ilk kez kullanıldı.