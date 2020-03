Yumruk gibi olursak sırtımız yere gelmez

Başkan Erdoğan, dün Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Harekâta tam destek veren STK temsilcilerine hitap eden Erdoğan özetle şöyle dedi:Türkiye'nin Suriye sınırlarında ve özellikle İdlib'te tarihi bir mücadele verdiği şu dönemde gösterdiğiniz birlik ve beraberlik için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada birlikte olduğumuz sivil toplum kuruluşlarımıza baktığımızda işçisinden işverenine, memurundan çiftçisine, esnafından sanayicisine kadar milletimizin her kesimini temsil ettiğini görüyorum.Türkiye'nin en büyük gücü işte bu birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır. Bizler böyle yumruk gibi bir arada olduğumuz, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin vatan topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruma, bayrağımızı ve ezanımızı yaşatma, geleceğimize sahip çıkma mücadelesi olduğunu işte buradaki fotoğrafla bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz. Ülkemizi şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara inşallah aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.1,5 milyon mülteciyi sınırlarımıza sürmek suretiyle bize bir yük daha getirmek istediler. Aylar önce bir açıklama yaptım. Eğer bir yük paylaşımına Batı girmezse kapıları açarız' dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar. Dediler ki herhalde blöf yapıyor. Şimdi kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı. 'Kapıları kapatın'. Dedik, bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız.15 Temmuz'da Ankara'da, İstanbul'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayat geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız. Hatırlarsanız 15 Temmuz'un hemen ardından ne demiştik: 'Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Evet, bugün de aynısını söylüyoruzİçimizdeki bazı gafillerin desteği bile bu oyunun başarıya ulaşmasına yetmemiştir. Milletimizin ortaya koyduğu istiklali ve istikbali için ne gerekiyorsa yapma kararlılığı artarak sürüyor. Dün Neyrab Havaalanı'nı yerle yeksan ettik, kullanılamaz hale getirdik. Sizlerden beklentimiz bu mücadeleye kendi alanınızdaki gayretlerinizle destek vermenizdir. Şayet Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık. Çünkü birileri size silah mühimmat göndersin de ondan sonra bu mücadeleyi yürüteyim derseniz sizi geçmişte olduğu gibi yaya bırakırlar, böyle de yaptılar. Şimdi biz bunları kendimiz üretiyoruz, onlarla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz.Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz. Bahar Kalkanı Harekatı'mıza destek verdiğiniz, şehitlerimizin acısına ortak olduğunuz, birliğimizi ve beraberliğimizi teyit ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum.

