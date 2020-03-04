Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Engin Özkoç hakkında flaş açıklama! 'Fezleke derhal meclise gönderilecek'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözleriyle ilgili Twitter hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." dedi.

SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç ağır hakaretlerde bulundu. Özkoç'un çirkin ifadelerine peş peşe çok sert tepkiler geldi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, küfre varan ifadeler kullanırken, Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın A Haber canlı yayınında ilk açıklamayı yaptı. Özkoç'un çirkin ifadelerine sert tepki gösteren Aydın, "Yarın dava açacağız. Tazminat için de başvuracağız" dedi. Özkoç'a sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Vatandaşların yanı sıra AK Prtili vekiller de sert ifadeler ile Özkoç'a yüklendi. AK Partili Hamza Dağ, "Haddini bil Özkoç, haddini" derken, Mahir Ünal, "Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılığın olağan internet taramasında, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunduğu belirtilerek, "Paylaşımın video eklentisinde adı geçen milletvekilinin TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 4, 2020

BAŞSAVCILIĞIN HAZIRLADIĞI FEZLEKE MECLİSE GÖNDERİLECEK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medyada yaptığı açıklamada; "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." dedi.

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