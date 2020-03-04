Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan ziyarete ilişkin bugün grup konuşmasında şunları söylemişti; Bugün mültecilere sınırını kapatan vurarak göndermeye çalışan her Avrupa ülkesi, insan hakları evrensel beyannamesini çiğnemektedir. Şimdi yapmayın diyorlar. 10 yıldır 4 milyon Suriyeliye sahip çıkarken biz siz destek verdiniz mi? Bugün geliyorlar yine. Bendeler. Konuşacağız. Bunların tek yüzü yok. İkircikliler. Dürüst olun ya! Verecekseniz verin. Vermeyecekseniz vermeyin. Bu ülkenin evelAllah bereketli bütçesi var.