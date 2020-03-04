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logosunu değiştirdi! İşte BMW yeni logosu ve anlamı!

Alman otomotiv şirketi 23 yıldan sonra logosunu değiştirdi. Radikal bir değişime imza atan şirket en son 1997 yılında benzer bir değişikliğe gitme kararı almıştı. Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği ifade edilen otomobilin üretime yakın konsept hali ile sergilenmesi ile birlikte, markanın 23 yıl sonra logo değişikliğine de gittiği ortaya çıktı. BMW Başkan Yardımcısı konu ile ilgili bir mesaj yayınladı. İşte BMW logosuna ilişkin bilgiler!

Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:23 ABONE OL
BMW logosunu değiştirdi! İşte BMW yeni logosu ve anlamı!

Ünlü Alman firması BMW 23 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi. Bunun üzerine otomobil tutkunları internet üzerinden "BMW logosu ne oldu?" şeklinde araştırma yapmaya başladılar. En son 1997 yılında benzer bir değişikliğe giden şirketin yetkili isminden açıklama geldi. İşte BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı'nın BMW logosuna ilişkin açıklaması!

BMW LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ!

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor"

LOGONUN HİKAYESİ

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde şunları söylemişti:

Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor.

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BMW logosunu değiştirdi! İşte BMW yeni logosu ve anlamı!
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