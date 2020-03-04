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Çavuşoğlu'ndan temsilcisine ayar: Artık vakti çoktan geldi

Dışişleri Bakanı Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'e AB'nin düzensiz göçmenlerle ilgili sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca AB'nin Türkiye'ye mültecilerle ilgili verdiği sözleri yerine getirmediğini, ve bu ağır yükü artık Türkiye olrak tek başımıza yüklenmeyeceğimizi belirtti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:44 ABONE OL
Çavuşoğlu'ndan AB temsilcisine ayar: Artık vakti çoktan geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da görüştüğü Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e "düzensiz göçmen" kriziyle ilgili Türkiye'nin tutumunu aktardı ve AB'nin sorumluluk almasını istedi.

Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ARTIK SORUMLULUK ALMA VAKTİ GELDİ

Çavuşoğlu, maddeler halinde sıraladığı paylaşımında "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e AB'nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim." ifadesini kullandı.

Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Türkiye'ye gelerek Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmeleri ele aldı.

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Çavuşoğlu'ndan AB temsilcisine ayar: Artık vakti çoktan geldi
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