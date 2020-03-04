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Erdoğan ile görüştü

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Erdoğan İmran Han ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı. Pakistan Başbakanı Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti. Han, Cammu Keşmir konusunda koşulsuz desteği ve dünya genelinde Müslümanların sesi olduğu için Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan, dün ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ANKARA
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Erdoğan İmran Han ile görüştü
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