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sanığı eski astsubaya hapis cezası

'te /PDY'ye yönelik davada eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık Bilal A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü ancak cezadan kurtulamadı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 13:46 ABONE OL
FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Bilal A. ile avukatı katıldı. Sanık Bilal A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, sanığın örgüt toplantılarına katıldığını ve "mahrem imamlar"ca ankesörlü veya sabit hatlardan arandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Bilal A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

OPERASYON VAR

Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 24'ü muvazzaf 37 şüpheliden 5'i daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

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FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
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