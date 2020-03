İdlib gazisinden duygulandıran sözler: Arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum

İdlib kentinde 24 Şubat günü rejime bağlı unsurlar tarafından düzenlenen havan saldırısında Uzman Çavuş Ercan Babat, yaralandı. Sağ kolu ve bileğine şarapnel isabet eden Babat, Hatay Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldıktan sonra Ankara GATA'ya sevk edildi. Burada tedavisi tamamlanan Babat, Iğdır'da yaşayan ailesinin yanına gönderildi.

"ŞU AN İYİYİM, AİLEMLE BİRLİKTEYİM"



Hacer- Ali Babat çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve 11 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Babat, "24 Şubat'ta İdlib'de hain bir saldırıya uğradık. Şarapnel, sağ kolum ve bileğime isabet etti. Hatay Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleden sonra GATA'ya sevk ettiler. Orada yapılan muayene sonrası evime gönderdiler. Şu an iyiyim, ailemle birlikteyim. Devletimizin ve doktorlarımızın bize iyi bakması sebebiyle şu an buradayız. Bir an önce iyileşip birliğime katılmak, arkadaşlarıma omuz vermek istiyorum" diye konuştu.



Oğlunun yanında olmasına ve iyileşmesine sevinen, ancak şehit haberlerine üzüldüğünü söyleyen Hacer Babat, "Oğlum iyileşti, yanımızda. Allah devletimizden razı olsun, hamdolsun, binlerce şükür olsun. Diğer yaralı askerlerimize de Allah yardım etsin, şifa versin. Allah şehit olanların ailesine de sabır versin" dedi.

Ali Babat ise "Çok şükür oğlumuza kavuştuk, şu an yanımızda. Allah Türkiye'mize devletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Dimdik ayaktayız, kimseye boyun eğmedik. Oğlumuzun iyileşip tekrar birliğine dönmesini istiyoruz" diye konuştu.