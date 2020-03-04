İdlib için kapalı oturum yapıldı

TBMM Genel Kurulu, İdlib'de ve bölgedeki gelişmeleri gizli oturumda değerlendirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6.5 saat sürdü.

Şentop, yürütmenin İdlib'teki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin söz talebi bulunduğunu açıkladı. Şentop, Danışma Kurulu'nun görüşmeye ilişkin önergesini okuttu. Buna göre gizli oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarımşar saatlik birer konuşma yaparak gelişmeler ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Parti gruplarına da yarımşar saat söz hakkı verildi.

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden AK Parti'nin görüşmelerin gizli yapılmasına ilişkin önergesi okundu ve kabul edildi. Mustafa Şentop, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları istedi.

Şentop, grup başkanvekillerinin gizli oturumlara ilişkin değiştirilmesi konusunda grup başkanvekillerinin mutabakat sağladığını söyledi.

Gizli oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldılar.

Bahçeli, Genel Kurula gelişinde HDP'liler ile başıyla selamlaştı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı hem liderler hem de grup başkanvekilleri ile tokalaştı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı oldu" dedi.

TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te tekrar toplanacak.

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