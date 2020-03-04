İdlib şehitlerinin son görüntüleri ortaya çıktı! Böyle helallik istemişler

İdlib bölgesinde Esad'a bağlı rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 34 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın, bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı.



Son dakika: Suriye İdlib Şehitleri'nin helallik istediği görüntüler ortaya çıktı | Video

BİRBİRLERİNDEN HELALLİK İSTEDİLER

Videoda ilk olarak Hataylı şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım görülüyor. Ardından ise Osmaniyeli şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank, videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği birinden helallik istiyor ve "Benim hakkım varsa helal olsun." diyor.

Ardından da şehitlerin diğer silah arkadaşları, videoda sırasıyla sevdiklerine selam gösteriyor. Şehitlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren videoda ise Selda Bağcan'ın uğurlar olsun şarkısı çalıyor.

