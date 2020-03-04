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Kendi halkına bomba yağdıran ’ın 3’üncü uçağı düşürüldü

Havadan İhbar Kontrol uçağı (HİK) rejiminin bomba yüklü L-39 tipi savaş uçağını tespit etti. Durumun bildirildiği ’nden havalanan Akıncılar Filo’dan F16 uçakları hedefi Amraam füzeleriyle vurarak düşürdü

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Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Kendi halkına bomba yağdıran Esad’ın 3’üncü uçağı düşürüldü

Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında bölgeye sevkıyatını sürdüren TSK, bir yandan da İdlib'de Esad zulmüne son vermek için sahada mücadele ediyor.
Rejimin bomba yüklü L-39 tipi savaş uçağı da Havadan İhbar Kontrol uçağı (HİK) tarafından tespit edildi. Durum İncirlik Üssü'ndeki hava unsurlarına iletildi. Üsten kalkan Akıncılar Filo'ya bağlı F16'lar Amraam füzesiyle uçağını düşürdü. Düşürülen rejim savaş uçağı sayısı 3'e yükseldi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan ilk açıklamada, 327 rejim askerinin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, ve 1 mühimmat deposu imha edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı ikinci açıklamasında ise rejimin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit düştüğünü, 9 askerin yaralandığını duyurdu. Saldırının ardından 82 hedef ateş altına alındı. 299 rejim askeri daha etkisiz hale getirilirken, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi. Şehidin isminin Uzman Çavuş Kadir Tuncer olduğu belirtildi.

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Kendi halkına bomba yağdıran Esad’ın 3’üncü uçağı düşürüldü
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