Kılıçdaroğlu yine çark etti

BUGÜN NELER OLDU

İdlib'de 34 askerin Suriye rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından 'CHP iktidarında şehitler tepesi boş kalacak" çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi hatırladı ve bu kez de 'şehitler tepesi' çıkışından çark etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Şehitler tepesi zaten boş değil ki, yüzbinlerce şehidimiz var, dalgalanan bayrağımız var" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, Suriye'de TSK ile birlikte mücadele eden Özgür Suriye ordusuyla ilgili de yine 'paralı askerler oldukları, ülkelerini savunmadıkları' yalanını ortaya attı.