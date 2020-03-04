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'ndan skandal sözler: ' Türk askerini koruyor' demiş...

CHP Genel Başkanı Kemal 'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce canlı yayınında 'Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor' dediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 23:43 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 00:06 ABONE OL
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: 'Esed Türk askerini koruyor' demiş...

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YANKI UYANDIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti Grubunda yaptığı konuşmasında 'Bay Kemal'in yeri bellidir. Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır' sözü büyük yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! "Esad'ın askerleri, orada bizim askerleri koruyor!" | Video

SADECE DAKİKALAR ÖNCE

Siyaset gündeminde Kılıçdaroğlu'nun CHP grubunda sergilediği tavır tartışılırken dikkatlerden kaçan gerçek bugün fark edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce KRT TV canlı yayınında 'Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor' dediği ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: 'Esed Türk askerini koruyor' demiş...
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