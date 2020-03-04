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Son dakika haberi: haberleri sonrası maske fiyatları artmıştı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Son dakika haberine göre koruyucu maske fiyatlarına düzenleme geldi! Dünyada vakaları sonrasında artan maske fiyatları Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 'de Koronavirüsün dünyada yayılması sonrasında yeni bir değişiklik yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiveni, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs haberleri sonrası maske fiyatları artmıştı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Korona virüsü haberleri sonrasında fahiş fiyatların konuşulduğu koruyucu maskeler hakkında önemli değişiklik. Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler) ve gözlük (koruyucu gözlükler) eklendi.

Ayrıca, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivende söz konusu listeye dahil edildi.

FİYATLARDA HAREKETLİLİK YAŞANMIŞTI

Böylece, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu. Son dönemde Çin'de başlayarak dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti.

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Son dakika haberi: Koronavirüs haberleri sonrası maske fiyatları artmıştı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
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