Metin Gürcan'dan SABAH yazarı Hasan Basri Yalçın'a çirkin tehdit

BUGÜN NELER OLDU

Kendisini askeri stratejist olarak pazarlayan Metin Gürcan, sosyal medya üzerinden yazarımız Hasan Basri Yalçın'a çirkin tehditlerde bulundu. Gürcan, "İster silah, ister bıçak, isterse çıplak elle..." diyerek Yalçın'ı tehdit etti. Hasan Basri Yalçın bu alçak tehdide sert cevap verdi. Gürcan'ın PKK'yı överek Türkiye'nin hendek operasyonlarında başarısız olacağını iddia ettiğini hatırlatan Yalçın, "Geçtiğimiz günlerde de, 'M4 Karayolu Rusya tarafından ele geçirildi. Tek hakim Rusya'dır' şeklinde bir yazı yazmıştı. Bu ifadeler üzerine kendisine cevap yazdım. İpliği pazara çıkınca da tehditlere başladı" dedi.