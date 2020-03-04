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'dan SABAH yazarı 'a çirkin tehdit

Kendisini askeri stratejist olarak pazarlayan , sosyal medya üzerinden yazarımız 'a çirkin tehditlerde bulundu. Gürcan, "İster silah, ister bıçak, isterse çıplak elle..." diyerek Yalçın'ı tehdit etti.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Metin Gürcan'dan SABAH yazarı Hasan Basri Yalçın'a çirkin tehdit
Kendisini askeri stratejist olarak pazarlayan Metin Gürcan, sosyal medya üzerinden yazarımız Hasan Basri Yalçın'a çirkin tehditlerde bulundu. Gürcan, "İster silah, ister bıçak, isterse çıplak elle..." diyerek Yalçın'ı tehdit etti. Hasan Basri Yalçın bu alçak tehdide sert cevap verdi. Gürcan'ın PKK'yı överek Türkiye'nin hendek operasyonlarında başarısız olacağını iddia ettiğini hatırlatan Yalçın, "Geçtiğimiz günlerde de, 'M4 Karayolu Rusya tarafından ele geçirildi. Tek hakim Rusya'dır' şeklinde bir yazı yazmıştı. Bu ifadeler üzerine kendisine cevap yazdım. İpliği pazara çıkınca da tehditlere başladı" dedi.

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Metin Gürcan'dan SABAH yazarı Hasan Basri Yalçın'a çirkin tehdit
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