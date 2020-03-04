Siviller stadyuma sığındı

Savaş uçaklarının bombardımanından kaçan İdlibli siviller şehir stadyumuna sığındı. Savaştan önce futbol maçlarının, atletizm müsabakalarının yapıldığı İdlib Şehir Stadyumu bölge halkının yeni sığınağı oldu. Marat El Numan ve Serakip'ten kaçıp İdlib şehir merkezine gelen 500 aile stadyumun içine ve farklı noktalarına çadırlar kurdu. Soyunma odaları yetim ailelerin yaşadığı alanlara dönüştürüldü.Stadyumun otoparkı, tribün altları, soyunma ve antrenman odaları evsiz sivillerle doldu. Stadyum müdürü Muhammed İdris, "Şehir merkezine doğru büyük bir göç oldu. İnsanlarımıza İdlib stadyumunun kapılarını açtık. Burada 500'den fazla aile, çoğunluğu kadın ve çocuk 3 bine yakın sivil var. Savaş uçakları sürekli şehrin üzerinde. Buranın da vurulma tehlikesi var. Korkuyoruz" diye konuştu. Marat El Numan'dan kaçıp şehir stadyumuna sığınan Meryam Yusuf da şunları söyledi: Şehrimiz bombalandı. Eşyalarımızı bile almadan kaçtık. Gidecek bir yerimiz yoktu. Buranın üstü kapalı diye diğer komşularımızla buraya geldik. Tribünlerin altına bir çadır kurduk. Stadyumda hayat mı olur ama ne yapalım gidecek bir yerimiz yok.

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