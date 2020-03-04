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Son dakika: Adana merkezli iki ilde Bylock operasyonu

/'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Son dakika bilgisine göre Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 08:19 ABONE OL
Son dakika: Adana merkezli iki ilde Bylock operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bu programı kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Adana ve İstanbul'da adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika: Adana merkezli iki ilde Bylock operasyonu
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