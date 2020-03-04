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Son dakika: ’nün işadamları yapılanmasında flaş gelişme! Ünlü müteahhitin yargılamasına devam edildi

Fethiyeli ünlü müteahhit Ali Y.’nin üyeliği suçundan, 3. ’nde yargılanmasına devam edildi.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 18:15 ABONE OL
Son dakika: FETÖ’nün işadamları yapılanmasında flaş gelişme! Ünlü müteahhitin yargılamasına devam edildi

Fethiye'de ünlü bir inşaat şirketinin sahibi Ali Y.'nin FETÖ suçundan yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ali Y.'nin şu anda Denizli'de tutuklu FETÖ sanığı Mevlüt D. ile birlikte Erzurum'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evine ziyarette bulundukları, Bosna Hersek'te FETÖ'ye ait eğitim kurumlarını ziyaret ettikleri, işadamı grubu ile Kazakistan'a gittikleri gibi iddialarla yargılandığı duruşmanın ikincisi gerçekleştirildiZ

Duruşmada, mahkeme heyeti, Ali Y'nin HTS kayıtlarından 50'ye yakın görüşme yaptığını ve bu kişilerden 5 kişi ile ilgili sanık Ali Y'ye soru sordu. Ali Y. bu şahıslardan birini tanımadığını, diğerleriyle de mimarlık ve proje çizimi için görüştüğünü dile getirdi.

Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan tanık müteahhit Osman Y.'nin zorla getirilmesine karar verdi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması 24 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

Hayrettin ŞAŞMAZ

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Son dakika: FETÖ’nün işadamları yapılanmasında flaş gelişme! Ünlü müteahhitin yargılamasına devam edildi
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