Son Dakika Haberi: Bakan Soylu son rakamı açıkladı: İşte Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı!

Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı. Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

'135 BİN 844'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının, 135 bin 844 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı, 135 bin 844" dedi.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN DÖNMEYE ZORLADIĞI DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına "geri itilen" 2 bottaki 93 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Davutlar Mahallesi açıklarından Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildi.

Bottakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, iki bottaki 74 Afganistan ve 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden 28'inin çocuk, 10'unun kadın olduğu öğrenildi.

BAKAN SOYLU'DAN, YUNANİSTAN'A TEPKİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" dedi.



Bakan Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Soylu, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.