Son dakika haberi: İdlib'de doğan çocuğa o ismi verdiler! SİHA'lar bölgenin umudu oldu...

Suriye'nin İdlib kenti Esad rejiminin alçak saldırılarının hedefi oldu. Rejim kalleş bir saldırı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde bulunduğu binayı da vurdu. Bu saldırı bardağı taşıran son damla olurken, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatı'nın emrini verdi. Harekat kapsamında 3 bin 138 rejim askeri öldürüldü, yüzlerce hedef ve üs yok edildi. Esad rejimine vurulan ağır darbede en önemli rolü ise kapalı hava sahasında aktif görev alan SİHA'lar üstlendi.

İDLİBLİLERİN UMUDU OLDU

Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki SİHA operasyonları dünyanın gündemine otururken, aynı SİHA'lar İdlib halkının da umudu oldu. İdlibliler TSK'nın operasyonları ile nefes alırken, askerlerin başarı elde etmesi için dualar ediyor.

İDLİB'DE DOĞAN ÇOCUĞA 'BAYRAKDAR' İSMİ VERİLDİ

Bahar Kalkanı Harekatı'nda destan yazan SİHA'lar, İdliblilerin gökten gelen kurtuluş sembolü oldu.

İdlib'de doğan bebeğe "Bayrakdar" ismi verildi.

SİHA'LARI ÜRETEN SELÇUK BAYRAKTAR İÇİN ORTADOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM YORUMU YAPILIYOR

Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, İHA ve SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullanmıştı. SİHA'lar İdlib operasyonu sonrası dünyanın gündemine oturmuştu.