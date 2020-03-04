Son dakika: İzmir'de gaybubet evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik çifte darbe vuruldu. FETÖ'nün komiserlik sınavlarında usulsüzlük yapan örgüt militanlarına ve gaybubet evlerinde gizlenen mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik çifte darbe vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında yapılan "Polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme" sınavlarında yapılan usülsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç Komiser yardımcısı, 1 ihraç Başpolis memuru, 1 aktif Komiser, ayrıca Bylock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 işadamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 Avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheliyi (14'ü Bylock kullanıcısıdır) yakalamak amacıyla bu sabah operasyon için düşmeye basıldı. Operasyon İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya, Muğla illerinde gerçekleştirşdi.

Yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir ilinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait gaybubet evlerine operasyon gerçekleştirildi.

Bu sabah evlerde yapılan aramalar sonucunda haklarında İzmir ve başka il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı bulunan 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Hücre evlerinde yapılan aramalarda ayrıca 150,775 TL, 10.205 Euro, 25.457 ABD Doları, 69 adet cep telefonu ve 48 Sim kart, 10 adet sahte kimlik, 12 adet Laptop bilgisayar, 12 Tablet, 35 adet hafıza kart, 3 adet harici modem, 2 adet taşınabilir WİFİ, 15 adet flaş bellek, 39 adet ankresör kartı ve çok sayıda örgütsel yayın, döküman ve digital materyaller ele geçirildi.



