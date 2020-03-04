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Son dakika: adliyede darp edildi!

Son dakika haberi: ’da bulunan ’nda yargılandığı davaya katılan lakaplı Memet ’e darp girişiminde bulunuldu. Olayda yaralandığı öğrenilen Akgündüz’ün doktor raporu alarak kendisini darp ettiğini ileri sürülen Ercan S. isimli şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika: Jet Fadıl adliyede darp edildi!

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da 'Caprice Gold' ve Maldivler'de 'Caprice Maldivler' projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Jet Fadıl lakaplı Memet Fadıl Akgündüz'e darp girişiminde bulunuldu.

DARP GİRŞİMİNDE BULUNULDU

Edinilen bilgiye göre, olay bugün 10:15 sıralarında İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'nda meydana geldi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanmakta olan Memet Fadıl Akgündüz'e İstanbul Adalet Sarayı Zemin Kat C-3 Blok kısıtlı alan giriş koridorunda kalabalık bir grup tarafından darp girişiminde bulunuldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayda yaralanan Akgündüz olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay ile ilgili doktor raporu alındıktan sonra Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Akgündüz kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü Ercan S. isimli şahıstan şikayetçi oldu.

Şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Jet Fadıl adliyede darp edildi!
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