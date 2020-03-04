Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: TSK'NIN KUZEY IRAK'A HAVA DESTEKLİ OPERASYONUNDA 9 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ! | VİDEO

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu"nda daha önce etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin üzerinden çıkan doküman ve dijital materyaller incelendi.

Dokümanlarda ismi geçen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı, 7 şüpheli serbest bırakıldı.