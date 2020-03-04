Son dakika: Zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde satışına yönelik olarak geniş kapsamlı bir çalışma yaptı.
6 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI
Araştırmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi takibe alan NSM ekipleri, yeterli delil ve bulguların ardından operasyon düzenledi. Kent merkezinde 5 ayrı adrese yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.