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Son dakika: tacirlerine operasyon! 3 kişi tutuklandı

Son dakika gelen bilgilere göre ’da tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:45 ABONE OL
Son dakika: Zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde satışına yönelik olarak geniş kapsamlı bir çalışma yaptı.

6 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Araştırmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi takibe alan NSM ekipleri, yeterli delil ve bulguların ardından operasyon düzenledi. Kent merkezinde 5 ayrı adrese yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Son dakika: Zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi tutuklandı
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