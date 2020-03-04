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Sosyal medyadan terör propagandasına soruşturma!

Sosyal medyadan terör örgötü propagandası yapan 5 kişi yakalandı. ’te üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:55 ABONE OL
Sosyal medyadan terör propagandasına soruşturma!

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve etkisiz hale getirilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetler kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yürüttüğü tespit edilen Eruh ilçesinde 3, Kurtalan ilçesinde 2 olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Sosyal medyadan terör propagandasına soruşturma!
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