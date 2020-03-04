BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şehitler tepesi boş kalacak' sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın, "Bu Kılıçdaroğlu'nun suçüstü halinin itirafıdır" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin Türkiye'nin çıkarları aleyhine bugüne kadar yaptığı açıklamalarının bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bugüne kadar Kılıçdaroğlu hiçbir milli meselede Türk Milletinin yanında olmadı. Bu son açıklaması Türk Milletinin yanında olmadığının göstergesi, suçüstü halinin itirafıdır" dediği bildirildi. Toplantıda Türkiye'nin Suriye'den beklentisi de masaya yatırıldı. Buna göre Türkiye'nin siyasi hedefi Suriye'de güvenli bölge oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, anayasal rejimle yoluna devam edilmesi. Türkiye bu konuda taviz vermeyecek. Yarın Moskova'da yapılacak Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirvede ise Türkiye Soçi mutabakatına bağlı kalınması mesajı verilecek.