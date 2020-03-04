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Başkanı Şentop'tan 'li Engin Özkoç'un çirkin iftiraları hakkında son dakika açıklaması: Bu hakaretlerin...

Başkanı tarafında yapılan son dakika açıklamasına göre 'li Engin Özkoç'un çirkin iftiralarına sert tepki gösterdi. İşte son dakika açıklamasından detaylar...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 18:44 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Engin Özkoç'un çirkin iftiraları hakkında son dakika açıklaması: Bu hakaretlerin...

TBMM Başkanı Şentop tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, "(Meclis'teki yumruklu kavga) Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır."Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamasına ilişkin detaylar geliyor...

Son dakika: TBMM'de kavga çıktı! CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hakaretler | Video

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TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Engin Özkoç'un çirkin iftiraları hakkında son dakika açıklaması: Bu hakaretlerin...
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