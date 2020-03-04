TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Engin Özkoç'un çirkin iftiraları hakkında son dakika açıklaması: Bu hakaretlerin...

TBMM Başkanı Şentop tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, "(Meclis'teki yumruklu kavga) Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır."Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamasına ilişkin detaylar geliyor...

Son dakika: TBMM'de kavga çıktı! CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hakaretler | Video