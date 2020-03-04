Tepeden anlamaz vatan bilmez gafil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Biz iktidara gelince şehitler tepesi boş kalacaktır" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli şu mesajları verdi:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yeminli Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden yine rahatsız, yine memnuniyetsizdir. Bre vicdansızlar, bir kez olsun şehitlerimizin katillerine tepki gösterin. Bre kalpsizler, bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Baasçı oldunuz, Esadçı oldunuz, şunu oldunuz bunu oldunuz, korkmayın düşmana düşman derseniz sadece ve sadece adam olursunuz. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacaktır.' Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay. Demek şehitler tepesini boş tutacaksın öyle mi? Şehitler tepesini boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür, Türk düşmanlarına meydanı boşaltarak teslim eder. Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Şehitler tepesi boş tutulunca hainler tepemize üşüşür, zalimler yurdumuzun tepelerine musallat olur, bunu da mı kavrayamadın?Kılıçdaroğlu, senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, boş da kalmayacak. Çünkü aziz şehitlerimiz vatanın ve milletin ebedi manevi muhafızlarıdır. Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin. Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin. Esad'ın kan kardeşi, Mehmetçik katillerinin yoldaşı olamazsın. CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize ihanet etme, yazık etme, haksızlık etme. Esad ile görüşelim diyen maskaralar yaşadığınız ülke Türkiye'dir. Ne işimiz var İdlib'de, orada ne için mücadele ediyor Mehmetçik sorularını soranlar, kem konuşmayın, kötü konuşmayın, kifayetsiz konuşmayın, yüzünüz kızarmıyorsa bari milletten utanın, olmadı Allah'tan korkun.Rusya zorba politikalarını gözden geçirmeli, Astana ve Soçi ilkelerine kesinlikle bağlı kalmalıdır. Türkiye'nin 30-35 km derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmasına destek verilmelidir. 27 Şubat katliamından dolayı Türkiye'ye özür ve tazminat konusu gündeme getirilmelidir. Esad unsurları gözlem noktalarımızın gerisine derhal ve önşartsız çekilmelidir. M-4 ve M-5 karayollarının kontrolü müştereken sağlanmalıdır. Ülkemiz sınırlarına yığılan sığınmacılarla ilgili alınacak tedbirlerde her ülke destek vermeli, katkı sunmalı, külfet eşit şekilde ve hakkaniyetle paylaşılmalıdır.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk askerlerinin olmaması gereken bir yerde olduklarını, Soçi sınırlarının dışında radikal gruplarla yakın temas halinde bulunduklarını açıklamıştır. Bu tek yanlı suçlamalar bayağı bir yalandır, küstah bir uydurmadır, tepeden tırnağa hezeyandır. Bugün Suriye diye bir devlet fiilen yok hükmündedir. Rejimin yıkımı esnasında ortaya çıkan toz bulutu en başta Türkiye'yi tehdit etmektedir. Esad'ın son kullanım tarihi dolduğunda ilk önce fişini Putin çekecektir.Bu kapsamda olmak üzere, 5 Mart 2020'de Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin'in yapacağı planlı görüşme kritiktir, çok mühimdir. Soçi Mutabakatını ihlal eden taraflar arafta değil açıktadır. İdlib'de Türkiye'nin 12, Rusya'nın 10, İran'ın da 7 gözlem noktası vardır. Şu işe bakınız ki, saldırıya uğrayan, şehit veren Türkiye'dir. Bunun karşılığında meşru savunma refleksiyle gereğini ve müdahalesini yapan ülke de Türkiye'dir.

BUGÜN NELER OLDU