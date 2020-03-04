Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu"nda daha önce etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin üzerinden çıkan doküman ve dijital materyaller incelendi.

DOKÜMANLAR İNCELENDİ

Dokümanlarda ismi geçen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı, 7 şüpheli serbest bırakıldı.

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