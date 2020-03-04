Türkiye sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteci anlattı: Doğmamış bebeğim bile bu zulme maruz kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden önceki gün Ege Denizi'ne açıldıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenen ve sopayla darbedilen 20 yaşındaki Almusa'nın Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisi sona erdi.

İki yaşında oğlu da olan hamile kadın, darp raporu aldı.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılıp kıyıya getirilen Almusa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin bulunduğu botta ölümle karşı karşıya bırakılmak istendiklerini söyledi.

Yaşadıkları olayı anlatmanın çok zor, unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Almusa, Yunanistan sınırına geçtikten sonra iki Yunan botu tarafından karşılandıklarını, bottaki Yunan askerlerinin şiddet içeren tavırlarına maruz kaldıklarını bildirdi.

Teknelerinin, oluşturulan dalgalarla batırılmaya çalışıldığını ve silahla ateş edildiğini anlatan Almusa, ailesiyle hasta babasının tedavisi için Almanya'ya geçmek zorunda olduklarını, bunun için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

"DÜNYANIN BU ŞİDDETE SEYİRCİ KALMASI DAHA ÇOK CANIMI ACITTI"

Almusa, yapılan kötü muameleyi hiç hak etmediklerini belirterek yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Bana vurulurken hamile olduğumu hiç görmediler mi? Bir de kucağımda küçük çocuğum vardı. Yaşadıklarıma hala inanamıyorum, çok canımız acıdı. Yunanistan Sahil Güvenliği ile üç saat mücadele verdik. Bize hakaret edip sopayla vurdular, teknemizin motorunu da indirdiler. Nasıl böyle bir şiddet gösterdiler hala aklımız almıyor. Botumuzu Sahil Güvenliğe bağlayarak Türkiye sınırına götürüp bıraktılar. Bizi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı ve suyun ortasından aldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha doğmamış bebeğim bile bu zulme maruz kaldı."

Orada darbedilmelerinin kendilerini çok incitmediğini fakat dünyanın bu şiddete seyirci kalmasının canlarını daha çok acıttığını vurgulayan Sawsan Almusa, "İnsan gibi muamele görmek ve yaşamak istiyoruz." dedi.

Çocuklarına iyi bir gelecek sunabilmek için çaba gösterdiğini anlatan Almusa, en büyük arzusunun, zulmün son bulması olduğunu söyledi.