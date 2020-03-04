Vicdan sınırı

O BOTTA BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne açıldıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenirken sopayla darbedilen Suriyeli Hasan ile 9 yaşındaki kızı Sedil Alahmad'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlandı. Yaşadıkları korku dolu anları kameraya yansıyan baba ve kızı darp raporu aldı.



KIZIM 'BABA' DEDİ ONA DA VURDULAR

Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Hasan Alahmad, olay günü 35-40 kişinin bulunduğu 6 metrelik botla Yunanistan'a geçmeye çalıştıklarını dile getirerek "Büyük botla bize dalga yapmaya başladılar. Bizi göz göre göre öldürmek istediler. Ateş etmeye başladılar. Daha sonra kadınlar ve çocukların ağladığını görmelerine rağmen kötü muamele yaptılar. Botumuzu ters döndürmeye çalıştılar. Teknedeki motoru sopayla indirmek istediler. Boyun kısmıma vurdular. Kızım 'baba' diye beni kurtarmak isteyince ona da vurdular. Kızıma vurduklarını görünce kendimi çok kötü hissettim. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirildik. Türkiye bize sahip çıktı" dedi.







CANIM ÇOK ACIDI

9 yaşındaki Sedil Alahmad ise "Çok korktum ama Allah'a çok şükür Türk Sahil Güvenlik oradaydı ve bizi kurtardı. Sopayla vurduklarında canım çok acıdı. Türkiye'de beni tedavi ettiler, yemek getirdiler, çocuklara da süt verdiler. Türkiye'ye bize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



SU ALAN BOTLARDAN KURTARDIK

Türkiye dün de denizde zor dumuda kalan göçmenlere seyirci kalmadı. Çanakkale Ayvacık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerken botları 200'ün üzerinde göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Antalya Kaş açıklarında Yunan Sahil Güvenlik'in botlarının anahtarı elinden aldığı bir grup göçmene Türkiye tarafından denizden kurtarıldı.



TÜRK HALKININ YÜCE GÖNLÜ YİNE MAZLUMA EL VERDİ

Edirne'nin sınır köyü Doyran'dan Yunanistan'a geçiş yapmak isteyenleri Yunan polisleri darp ederek geri gönderiyor.



'MUHTAR CAMİYİ AÇTI'

Doryan köyü sakinlerinden Fikirye Avcı "Çok fazla çocuk var, çok üzülüyoruz ziyan oluyorlar yollarda yatıyorlar. Göçmenler için muhtarımız düğün salonunu açtı, camiyi açtı, Kuran kursunu açtı. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapıyoruz ama bir çare bulunması lazım" dedi. Karnında 8 aylık bebeğiyle ve yanındaki 3 çocuğuyla Doyran'a gelen Afganistanlı Zeynep de iyi bir gelecek kurma hayaliyle sınırda yaşam mücadelesi veriyor. Zeynep'in tek isteği evlatlarının iyi bir eğitim aldığını görebilmek.

Elinde o gün karnını doyurabilecekleri tek şey olan bir somun ekmekle Meriç kıyısında duran kardeşinin saçlarını ören Azize Melekzade ise daha küçük yaşta hayatın tüm yükünü omuzlarında taşıyor.



YUNAN GAZETECİNİN PROVOKATİF SORUSUNA CEVAP:

TÜRKİYE'Yİ İTHAM ETMEK VİCDANSIZLIK VE AHLAKSIZLIKTIR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerle ilgili bilgi aldı. Yunan kolluk kuvvetlerinin uluslararası hukuka uymayarak insanlık onurunu ayaklar altına aldıklarını söyleyen Malkoç, bir Yunan gazetecinin Türkiye'nin göçmenleri otobüslerle sınıra taşıdığı iddiasıyla sorduğu sorusuya da "Türkiye'yi burada itham etmek vicdansızlıktır ahlaksızlıktır. Türkiye 10 yıldır üzerine düşeni yaptı. Türk milletine teşekkür etmeniz gerekir. Bu soruları gidin duyarsız Avrupalılar'a sorun" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN, BORISOV'UN YUNANİSTAN'LA 3'LÜ ZİRVE ÖNERİSİNİ BÖYLE REDDETTİ

MÜLTECİLERİ ÖLDÜRENLE MASAYA OTURMAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Türkiye'ye gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un kendisine mülteci sorununu konuşmak için Sofya'da Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan üçlü zirvesi önerdiği ancak Erdoğan'ın,Yunan askerlerinin iki mülteciyi öldürmesine tepki göstererek "İnsan öldürenle aynı masaya oturmam" diyerek teklifi reddettiği öğrenildi.



AB SİYASİ BENCİLLİK ÖRGÜTÜ HALİNE GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mültecilere yönelik Yunan şiddetine destek veren AB ülkelerine sert tepki gösterdi. AB ülkelerinin Yunanistan'ı sergilediği şiddetten dolayı kınamadığına, itidal bile tavsiye etmediğine dikkat çeken Çelik, "Yunan şiddetine destek veriyorlar. Bunlar artık siyasi bencillik örgütü haline geldi" dedi. Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu açıklayan AB'nin tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştüğünü kaydeden Çelik, "Artık tipik bir mahalle dayanışması bu. Çok yazık. Aşırı sağcıları daha da güçlendireceksiniz" dedi.



TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 130 BİN 469

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" bilgisini paylaştı.



Murat Şengül-Şener Şentürk-Murat Savaş-Hasan AY- ANKARA

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ