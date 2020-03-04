Yalova’da yeni belediye başkanı cuma günü seçiliyor

YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve zimmet soruşturması kapsamında görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine meclisten yeni başkan seçilecek. 31 meclis üyesinin bulunduğu belediyede, 15'i AK Parti, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den üye seçilmişti. Tutuklanan başkan yardımcısı Haluk Güleç'in de görevden alınmasıyla, CHP'nin mecliste üye sayısı ise 13'e düşmüş oldu. Cuma günü toplanacak meclis yeni belediye başkanını seçecek. Öte yandan soruşturma kapsamında dün 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 14'e çıktı.