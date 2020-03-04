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Yunan polisi AA'nın 'de görüntü almasını engelledi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 16:43 ABONE OL
Yunan polisi AA'nın Midilli'de görüntü almasını engelledi

Yunan polisi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin Midilli limanına girmesini engelledi.

Yunanistan'ın Midilli adasında sığınmacı krizini yerinde takip eden AA muhabirinin, limanda bulunan ve sığınmacıları ana karaya taşıyacak askeri gemiyi görüntülemesine izin verilmedi.

Liman polisi, Türk basınının limana alınmaması yönünde talimat aldığını ileri sürdü.

Ulusal ve uluslararası diğer gazetecilerin liman bölgesine girmesine izin veren liman polisi, AA muhabirine, "Sizin burada haber yapma yetkiniz yok. Liman bölgesini terk edin." ifadelerini kullandı.

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Yunan polisi AA'nın Midilli'de görüntü almasını engelledi
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