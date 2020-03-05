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306 göçmeni Türk ekipler kurtardı

Giriş Tarihi: 5.3.2020 ABONE OL
306 göçmeni Türk ekipler kurtardı
İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği'nin müdahalesi sonucu denizde mahsur kalan ve ölüme terk edilen 40 mülteci ile Karaabdullah Burnu açıklarında lastik botları sürüklenen 38 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kuşadası'nda da Sisam Adası'na gitmek için denize açılan ancak botları Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından geri itilince denizin ortasında mahsur kalan 2 ayrı bottaki 98 göçmen ile 3 ayrı botta bulunan 89'u Suriye, 41'i Afganistan uyruklu 130 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.
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306 göçmeni Türk ekipler kurtardı
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