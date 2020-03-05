Ayrılan göçmen sayısı 135 bin 844 oldu

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 göçmenin ölmesi, 5'inin yaralanmasına ilişkin, "Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor. Çünkü Avrupa şımartıyor" dedi. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip, insan hakları ihlallerine devam ediyor. Çünkü Avrupa şımartıyor. Milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı" ifadelerini kullandı. Soylu, dün saat 09.00 itibarıyla Yunanistan'a geçen göçmen sayısının, 135 bin 844 olduğunu açıkladı.