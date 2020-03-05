Balkan ülkelerinde mülteci alarmı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın mültecilerin Avrupa ülkelerine gitmesine yönelik sınır kapılarını açmasının ardından Balkan ülkeleri sınır bölgelerinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ülkesinin sığınmacıların "park alanı" olmayacağını ifade ederek, "Bu sefer AB'nin alacağı kararı beklemeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi. Yunanistan'ın sınır komşusu Kuzey Makedonya'da ise Teknik Hükümet Başbakanı Oliver Spasovski, göçmen krizinin tekrarlanması durumunda Kuzey Makedonya'nın sadece transit bir ülke olduğunu hatırlatarak geçici oturum izniyle ülkede en fazla 72 saat kalabileceklerini belirtti.