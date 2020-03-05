Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi başladı! Moskova'da kritik zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı. Erdoğan-Putin görüşmesinin ana gündem maddesi İdlib'de ateşkesin sağlanması ve insani krizin sona erdirilmesi olacak. Görüşmenin basına açık olan bölümünde ilk sözü Putin aldı..

Son dakika: Moskova'da kritik İdlib zirvesi! Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı | Video

Putin'in açıklamaları şöyle:



Putin, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

"SURİYE ORDUSUNUN GERÇEKTEN CİDDİ KAYIPLARI VAR"

Putin, "Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. İnsanların hayatını kaybetmesi her zaman büyük bir trajedidir. Maalesef, Suriye askeri yetkilileri de dahil hiç kimse Türk askerlerinin bulunduğu yeri bilmiyordu." diye konuştu.

Aynı gün içerisinde Suriye ordusunda da kayıplar yaşandığını anlatan Putin, "Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu:

"DÜNYANIN GÖZÜ BURADA"

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Erdoğan, görüşme için Putin'e teşekkür ederek, "Malum, bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla, ilgili gelişmeler sebebiyle burada gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelmelerinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, bölgedeki sıkıntı dolayısıyla dünyanın gözünün burada olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemin yaşandığını belirten Erdoğan, "Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme basına kapalı devam ediyor.