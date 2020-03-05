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Başkan Erdoğan ’ya hareket etti

Başkan , krizinin çözümü için Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya hareket etti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 10:52 ABONE OL
Başkan Erdoğan Rusya’ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib krizinin çözümü için Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Rusya'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib'deki gelişmeler ele alınacak.

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Başkan Erdoğan Rusya’ya hareket etti
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