CHP’den alçak provokasyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), dün CHP milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak hakaretlerinin ardından yumruklu kavga yaşandı.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti. Özkoç basın toplantısının ardından TBMM Genel Kurulu'nda partisinin Suriye konusundaki önerisi ile ilgili söz aldı. Kürsüye çıkan Özkoç'a AK Partili vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle 'Yazıklar olsun' diyerek tepki gösterdi. Milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Bazı milletvekilleri yumruk darbeleriyle yere düştü. Kavga uzun süre devam etti. Özkoç güçlükle salondan dışarıya çıkarıldı. Aranın ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te bu tür arbedelerin son bulmasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "En çok birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olan zamandayız. İtiraza, eleştiriye, yöntem farklılığına evet ama usul, edep dahilinde. Herkes ağzından çıkana dikkat etmeli" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır" diye konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, "Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, bütün Müslüman aleminde 'Bizde de böyle lider olsa' diye imrenilen bir insana Meclis kürsüsünden bu kadar galiz, aşağılık şekilde söylenen sözler kabul edilemez" dedi. Özkoç'un Erdoğan'a yönelik hakaretiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Özkoç'un Erdoğan'a yönelik hakaretlerinin arkasında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki talimatının olduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada "Böylesine edep dışı ifadeler kullanan kişiye haddini hiç kuşkusuz milletimiz en sert şekilde bildirecektir" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bunların hepsi demokrasimize, hukuk devletimize ve milli çıkarlarımıza dönük ayarlı sabotajlardır" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "CHP'nin grup başkanvekili, eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir " paylaşımında bulundu.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, daha önce de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alarak "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmış ve bu tavrı birçok kesimden tepki almıştı. CHP'li belediyelerde asansör rantı peşinde koşturduğu da belgelenen Özkoç'un şimdi de FETÖ imamı Mahmut Yeter'le görüntüleri ortaya çıktı. Özkoç'un FETÖ imamına, "Korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslenmesi dikkat çekti.

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