Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya’dan ayrıldı. Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı.
Giriş Tarihi: 5.3.2020 21:57Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 22:09ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı. Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı.