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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya’dan ayrıldı. Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 22:09 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı. Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan ayrıldı
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