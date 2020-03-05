Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider kameralar karşısına geçti.

İlk olarak sözü Rusya lideri Putin aldı. Ardından Başkan Erdoğan açıklama yaptı

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ele aldık. Türkiye tehditler karşısında eli kolu bağlı kalmaz. "dlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir. Bu gece ateşkes yürürlüğe girecek. Rejimin yapacağı her saldırıya karşılık verilecek. Rusya ile aramızdaki iş birliği ruhu, Suriye'deki ihtilafa son verilmesine yönelik uluslararası çabalara emsalsiz bir katkı sağlamıştır. "Rusya ile aramızdaki iş birliği ruhu, Suriye'deki ihtilafa son verilmesine yönelik uluslararası çabalara emsalsiz bir katkı sağlamıştır. Suriye krizine, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm bulunana kadar Türkiye, Soçi Mutabakatı dahil bölgedeki inisiyatifleri sürdürmekte kararlıdır. Bir kez daha Cenevre'de kurulan müzakere masasının kalıcı barış ve istikrarın yegane anahtarı olduğunu belirtmek istiyorum.

Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi boyutları da bulunan çalışma ilişkimizi derinleştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz."

İşte Putin'in konuşmasından satır başları

Bu yıl içerisinde 3.sü olan görüşmemizi gerçekleştirdik. Aramızdaki şahsi temasımız ikili ilişkilerimize çözüm bulma imkanı sağlıyor.

İdlib'de terör unsurları aktivitelerini ciddi bir biçimde artırdı. Düzenli olarak saldırılarını artırmışlardır. 1 Mart tarihinde ÇNRA sistemiyle bir saldırı girişimi yaşandı. Yılbaşından bu yana Hmeymim'e saldırı sayısı 15. Fiilen militanlar yeni çatışmaları tetiklediler.

Türk askerler arasında da kayıplar var. Bu vesileyle taziye dileklerimi yinelemek istiyorum. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız oluyor ama kritik durumlarda ortak noktalar bulmayı başarıyorduk. Çözümler üretiyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizin Astana formatındaki çalışmaları devam ettirmeye niyeti olduğunu bildiriyoruz.