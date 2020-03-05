Eşi ile oğlunu kaybeden Suriyeli kadının, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi

Suriye'nin Maaret el Numan bölgesindeki bombardımandan kaçıp, İdlib kırsalında çadırlara yerleşen Halide Rahmun ve 9 çocuğu, burada hayat mücadelesi veriyor. Kocasını ve oğlunu İdlib'in ilçesi olan Maaret el Numan'da hava saldırısında kaybeden Rahmun, çocukları ile canlarını kurtarmak için her şeyini geride bırakarak, yaşamını çadırda sürdürmeye çalışıyor.

Hava bombardımanında eşi ve 1 oğlunu kaybedince 9 çocuğuyla kaldığını anlatan Halide Rahmun, "Maaret el Numan'da yaşıyordum ancak Esad üzerimize bombalar yağdırdı. Eşim ve oğlum uçaktan atılan bomba sonucu hayatını kaybetti. Sonra İdlib'e geldik ama burada da saldırılar başladı. Ben de 9 yetim çocuğumla kampta kalmaya başladım. Burada çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Yemek, ekmek, temizlenebilecek suyumuz yok, temiz kıyafet ve yakacağımız yok. Bazı çadırlarda birkaç aile yaşıyor. Bir çadırda 9 çocukla kilimin üzerinde yaşıyoruz. Bize sadece Türkiye yardım ediyor. Biz lider Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz" dedi.

Sınırın birçok noktasına kurulu çadırlarda yaşamını sürdüren savaş mağdurları arasındaki çocuklar ise soğuk havada montları dahi olmadan, çamurlu alanlarda oyun oynuyor.